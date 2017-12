L’Inde bientôt 5e puissance mondiale, devant la France et le Royaume-Uni ?

L’économie indienne devrait se hisser dès 2018 à la cinquième place mondiale et devancer ainsi ses homologues française et britannique, d’après une note de recherche publiée, ce mardi 26 décembre, par l’institut Centre for Economics and Business Research (Cebr).

C’est institut londonien réputé qui l’affirme : l’Inde devrait devenir la cinquième puissance économique mondiale en 2018. Exprimée en dollars, l’économie indienne pourrait ainsi devancer la France et la Grande-Bretagne, montre une note de recherche publiée, ce mardi 26 décembre par le Centre for Economics and Business Research (Cebr).

À l’œuvre depuis plusieurs années, cette progression n’est pas une surprise et s’inscrit dans une tendance plus large qui devrait aboutir à l’installation des pays asiatiques dans le classement des dix économies les plus importantes de la planète au cours des quinze années à venir.

Selon le même institut, les États-Unis seraient ainsi dépassés par la Chine, qui prendrait la première place aux alentours de 2032. Dans le même temps, l’Inde grimperait à la troisième place et la Corée du Sud à la huitième. Une ascension notamment au détriment de la France, qui reculerait en neuvième position.